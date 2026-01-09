Lazio-Fiorentina non è finita. La confessione di Rocchi e le parole di Lotito: "Devo sparare agli arbitri?"

vedi letture

Anche la Repubblica (edizione nazionale) torna su Lazio-Fiorentina, gara disputata mercoledì sera e ricca di polemiche arbitrali. Il 2-2 dell'Olimpico è stato influenzato dalle decisioni dell'arbitro Sozza, del Var Peruzzi e l'assistente Var Prontera, che saranno fermati dopo i disastri fatti. Uno stop prolungato - che potrebbe durare almeno un mese - che segna un punto fermo di fronte a errori gravi.

Repubblica riporta anche uno spezzone del dialogo tra il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il delegato arbitrale della Lazio, in cui Rocchi avrebbe detto: "Più che mandare i migliori, non posso". Poi cita anche qualche passaggio di Claudio Lotito, presidente biancoceleste, nella conferenza post-gara:. "Errare è umano, perseverare è diabolic. Sono episodi che non possono essere dettati solo dalla casualità", rincarando poi la dose: "Cosa devo fare? Devo prendere una mitragliatrice e sparare sugli arbitri?".