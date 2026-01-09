FirenzeViola Brescianini alla Fiorentina, tifosi dell’Atalanta furiosi: “Cessione inspiegabile”

All’annuncio ufficiale del passaggio di Marco Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina, la pagina Facebook del club nerazzurro è stata letteralmente presa d’assalto dai tifosi. In poche ore si sono moltiplicati i commenti critici verso un’operazione che molti sostenitori hanno definito inspiegabile. Il sentimento prevalente è quello del rammarico per la cessione di un giocatore ritenuto utile e sottovalutato. “Mi spiace. Avrei preferito tenessero lui e dato Maldini” ha scritto Sara, mentre Max ha sottolineato le qualità del centrocampista: “Chiuso da Pasalic e Musah, peccato meritava più considerazione. Piede educato, fisicità e senso del gol”. Sulla stessa linea anche Emanuele, lapidario: “Non capisco… questa non la capisco”.

Non sono mancati giudizi netti sulla scelta societaria. “Errore per me cederlo…” ha commentato Giampiero, mentre Gennaro ha aggiunto: “Non capisco come non sia possibile trovargli un posto in questa squadra. È un professionista valido, sempre pronto”. Ancora più diretto Fausto, che ha definito l’operazione uno “sbaglio enorme”. E questi sono solo alcuni esempi: i commenti critici sono letteralmente decine, segno di come la partenza di Brescianini abbia lasciato più di un dubbio tra i tifosi atalantini, che avrebbero voluto vederlo avere maggior spazio e considerazione in nerazzurro.