Viola, Udinese e Genoa al seguito della Coppa d'Africa: piace Kotto del Gent

vedi letture

Da Sportitalia arrivano aggiornamenti sul mercato di alcune squadre italiane che stanno seguendo in particolar modo la Coppa d'Africa, attualmente in corso di svolgimento con la competizione arrivata ai quarti di finale (il Senegal la prima Nazionale già in semifinale, ora in campo Camerun e Marocco, mentre domani sono in programma Algeria-Nigeria ed Egitto-Costa d'Avorio a chiudere il quadro). Tra queste anche la Fiorentina, che al pari di Udinese e Genoa avrebbe posato gli occhi, rimanendo ben impressionata, su Samuel Kotto, difensore camerunese in forza al Gent.