Viola, Udinese e Genoa al seguito della Coppa d'Africa: piace Kotto del Gent
FirenzeViola.it
Da Sportitalia arrivano aggiornamenti sul mercato di alcune squadre italiane che stanno seguendo in particolar modo la Coppa d'Africa, attualmente in corso di svolgimento con la competizione arrivata ai quarti di finale (il Senegal la prima Nazionale già in semifinale, ora in campo Camerun e Marocco, mentre domani sono in programma Algeria-Nigeria ed Egitto-Costa d'Avorio a chiudere il quadro). Tra queste anche la Fiorentina, che al pari di Udinese e Genoa avrebbe posato gli occhi, rimanendo ben impressionata, su Samuel Kotto, difensore camerunese in forza al Gent.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 Brescianini fa pensare al 4-3-3. Baldanzi per dare una carta in più davanti, ma serve un centrocampista di sostanza
4 Lazio-Fiorentina non è finita. La confessione di Rocchi e le parole di Lotito: "Devo sparare agli arbitri?"
Copertina
FirenzeViolaKean, tra problemi alla caviglia e un recupero ponderato: mirino sul Milan per un 2026 migliore
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com