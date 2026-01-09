Il nuovo Fagioli: nelle ultime cinque il classe 2001 ha cambiato marcia (e modo di giocare)

Nella Fiorentina capace di collezionare 7 punti nelle ultime 4 giornate c’è un giocatore che più di ogni altro è salito in cattedra e ha saputo stravolgere il senso delle proprie prestazioni e di quelle della squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino: il riferimento va a Nicolò Fagioli, la cui crescita viene riportata anche in numeri.

La sua centralità si avverte in svariati dettagli, a partire dal maggior numero di tocchi — al punto che Fagioli ha centrato quattro delle sue migliori prestazioni stagionali nelle ultime cinque gare, sotto questo punto di vista — ma anche della tipologia dei passaggi: l’ex Juventus, più nel vivo del gioco, si affida con più sicurezza ai cambi di gioco e alle verticalizzazioni, basti pensare che nelle ultime 5 gare i lanci sopra i 25 metri di Fagioli sono stati 63, un dato già superiore ai 62 raccolti nelle prime 13 giornate. Il centrocampista viola è inoltre ora quarto nell’intera serie A per grandi occasioni create (9) e ottavo per passaggi chiave (32). Un nuovo Fagioli, sottolinea il Corriere, per una nuova Fiorentina.