La Samp cerca un difensore, Il Secolo XIX: "Nel mirino Mattia Viti"

vedi letture

La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo difensore. Tra i nomi sondati dai liguri ci sono Cas Odenthal del Sassuolo, Pedro Felipe della Juventus Next Gen e Franco Carboni, di proprietà dell’Inter ma in prestito all’Empoli. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, però, le trattative più calde sono altre due: Alessandro Di Pardo del Cagliari con cui contatti sono frequenti, e Mattia Viti di rientro al Nizza dopo la deludente esperienza alla Fiorentina.