Dopo un anno, il sogno di Palladino può realizzarsi (ma a Bergamo): Giovane vicino all'Atalanta

vedi letture

L'Atalanta rompe gli indugi. E dopo una notevole rimonta in campionato, con tanto di sorpasso al Bologna, prova a sistemare la rosa seguendo le indicazioni precise di Raffaele Palladino. E in questo senso, è da segnalare la forte accelerata delle ultime ore per Giovane Santana do Nascimento, meglio noto Giovane, attaccante classe 2003 e rivelazione del Verona dopo il suo arrivo in sordina la scorsa estate.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com: operazione da circa 20 milioni di euro che permetterebbe all'Hellas di generare una succosa plusvalenza, pur privandosi di uno dei migliori della sua rosa, e all'Atalanta di aggiungere qualità ad un reparto comunque già ben fornito. Affare in dirittura d'arrivo, finanziato anche grazie alla cessione di Marco Brescianini alla Fiorentina (prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni e collegato alla salvezza), ma anche alla possibile uscita di Daniel Maldini. Palladino l'aveva cercato già ai tempi in cui era sulla panchina dei viola (era lo scorso gennaio): a distanza di un anno, sta per mettere le mani su un attaccante che ha fatto impazzire mezza Serie A.