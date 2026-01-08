L'affare Paratici si farà. La Nazione: "Dopo il 10 ogni giorno è buono"

vedi letture

Come riporta La Nazione, l’affare Paratici si farà e, da dopo sabato 10, ogni giorno potrà essere quello giusto per vedere il dirigente in città. La sensazione è che manchi solo l’ultimo tassello perché scatti l’effetto domino. Il Tottenham infatti non ha messo in discussione né la volontà di Paratici di trasferirsi a Firenze, né la decisione di lasciarlo partire. Si tratta di “ostruzione” strategica per far restare il dirigente vicino alla squadra in un momento delicato: una sola vittoria nelle ultime cinque gare, tredicesimo posto in Premier e due impegni ravvicinati da affrontare, contro Bournemouth e Aston Villa.