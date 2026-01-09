Pablo Mari in Arabia: il difensore prossimo alla cessione all'Al Hilal
Pablo Marì è pronto a viaggiare in direzione Arabia Saudita, dove lo aspetta l'Al Hilal. È l'ultim'ora rilasciata da Sky Sport sul mercato in uscita della Fiorentina, che sarebbe prossima alla cessione del difensore spagnolo al club di Saudi Pro League dove allena Simone Inzaghi. In base a ciò che riferisce l'emittente, l'operazione è ben indirizzata e sempre più vicina alla chiusura.
