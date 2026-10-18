Raimondo: "Esultanza alla Batistuta? Più o meno, ma assomigliargli sarebbe già troppo"

Antonio Raimondo, attaccante rivelazione in Serie A con la maglia del Frosinone, reduce dalla tripletta contro il Sassuolo ed autore anche a Firenze contro la Fiorentina di una doppietta ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni nelle quali tira in ballo anche un grande ex viola:

Cosa è scattato con Alvini? "Che mi ha migliorato perché mi martella tutti i giorni insieme al suo staff. Mi ha fatto fare un salto di qualità nella continuità, nell’attacco dello spazio e nella protezione palla. Tanti piccoli dettagli che messi assieme ti fanno crescere".

Come si descriverebbe da attaccante in tre parole "Uno che sa attaccare la profondità, pressa le difese in continuazione e poi possiede un po’ di fiuto in area di rigore".

L’esultanza da pistolero? "È nata l’anno passato con amici di Salerno prima dell’ultima partita, ha portato bene e sto continuando a farla".

Assomiglia un po’ a quella di Batistuta? "Più o meno. Niente paragoni, per carità. Assomigliare a lui solo vagamente sarebbe già troppo".