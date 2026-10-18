Panchina in vista per Pedro Gonçalves: il Corriere dello Sport: "È alla ricerca della miglior condizione"

La Fiorentina si prepara per scendere in campo contro il Como. Oggi pomeriggio, alle ore 15, i ragazzi di Paolo Vanoli dovranno riscattare la sconfitta di Genova e vincere la loro prima gara casalinga in campionato dopo addirittura sei mesi: l’ultima era stata contro la Lazio il 13 aprile. L’allenatore viola è pronto a tornare sul 4-3-3, accantonando almeno temporaneamente il centrocampo a due interpreti. Niente da fare per Arthur Atta, che continua il suo percorso di recupero dal sovraccarico funzionale all’addome.

Rifiaterà Luca Ranieri che, come anticipato dal tecnico in conferenza stampa, ha avuto un problema al piede e ha dovuto quindi saltare alcune sedute. Si prospetta una panchina per Pedro Gonçalves, alla ricerca della migliore forma fisica. Lo riporta il Corriere dello Sport.