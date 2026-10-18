Mastantuono contro Nico Paz: Tuttosport: "Sfida tra talenti argentini al Franchi"

Chi oggi in casa Fiorentina va verso la conferma della titolarità è Franco Mastantuono, che si presenterà con la mano sinistra fasciata dopo l'intervento con inserimento di una vite per ridurre la frattura del quarto metacarpo rimediata sabato scorso. Il talento argentino classe 2007 ha una voglia matta di sbloccarsi anche a Firenze davanti al popolo viola, per dare i tre punti alla propria squadra e aggiudicarsi così pure l'attesissimo duello con il connazionale ex madridista Nico Paz, colonna del Como.

Fra l'altro i due sono fra i tre giocatori con più conclusioni tentate ad ora in questo campionato, 25 il primo, 31 il secondo. Per Tuttosport al Franchi oggi "s'annuncia uno show".

