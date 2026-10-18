Dal Chelsea alla Serie A: Vanoli e Fabregas si ritrovano nuovamente da avversari

Prima di ritrovarsi da avversari in Serie A (cosa che era già accaduta due volte lo scorso anno tra Coppa Italia e Serie A) Paolo Vanoli e Cesc Fabregas avevano condiviso l’esperienza al Chelsea nella stagione 2017-18: lo spagnolo era ormai nelle fasi finali della sua carriera, mentre l’attuale allenatore viola lavorava come vice di Antonio Conte. Oggi entrambi cercano una vittoria in campionato che manca da oltre un mese. Il Como non conquista i tre punti dal 14 settembre, quando superò il Parma per 2-1 al Sinigaglia. Da allora sono arrivati un pareggio, una sconfitta in Serie A e il primo stop europeo, sul campo del Feyenoord. Dopo il 3-2 subito a Rotterdam, Fabregas aveva richiamato l’importanza del campionato: "La Champions è un regalo, il campionato resta fondamentale per noi.

Ora concentriamoci sulla trasferta di Firenze. Sarà una grandissima partita contro una squadra storica e un grande allenatore — ha aggiunto alla vigilia del match —. La squadra sta bene, è una stagione con tante novità per noi, ci stiamo abituando al doppio impegno". Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.