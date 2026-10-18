Pellegrino punta al poker: segnare al Como per conquistare l’attacco viola

Ci proverà Mateo Pellegrino a far male al Como, club contro cui non ha mai segnato, cercando il proprio poker stagionale, dopo aver fatto centro con Torino, Venezia e Pisa. Con Vanoli in panchina, l’attaccante si è ritagliato la titolarità solo con il Napoli (e in Coppa Italia) mentre è subentrato sia a Venezia che a Genova. Un impiego a intermittenza che tuttavia non gli ha impedito di essere il miglior marcatore stagionale con tre reti, come Mastantuono che (in campo oggi con una fasciatura alla mano) cerca la sua prima rete in casa.

Dal primo minuto possibile un 4-3-3 con Brescianini a centrocampo insieme a Fagioli e Ndour, ma con la possibilità di virare sul 4-2-3-1 inserendo Gonçalves sulla trequarti. Con Ranieri dolorante, probabile spazio a Pongracic mentre Viery se la gioca a sinistra con Valdepenas. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.