Fiorentina squadra giovane: per il Corriere Fiorentino una sconfitta peserebbe sul morale

Dopo il passo falso di Genova, la Fiorentina non può permettersi altri errori e contro il Como è chiamata a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La priorità è evitare che le difficoltà finiscano per pesare su una squadra ancora giovane. Il ko di Genova, il primo da quando Vanoli è tornato alla guida, dovrà restare un episodio isolato, magari condizionato da una pausa gestita male e da alcune decisioni poco convincenti. Contro un avversario più maturo e organizzato servirà recuperare l’aggressività vista a Venezia e in alcuni momenti contro il Napoli, evitando soprattutto partenze sottotono: iniziare a giocare dopo l’intervallo rischia di compromettere ogni possibilità di rimonta.

Anche il Franchi dovrà fare la differenza, nonostante i lavori ancora in corso. Finora Fàbregas ha sempre vinto a Firenze, ottenendo tre successi in altrettante gare, compresa la sfida di Coppa Italia della passata stagione. La Fiorentina, invece, non conquista i tre punti in casa in campionato da sei mesi, dall’1-0 contro la Lazio deciso da Gosens. In questa stagione il bottino interno è di un solo punto in tre partite, arrivato grazie alla rimonta sul Napoli. Le prossime sfide casalinghe con Como e Atalanta diventano quindi fondamentali per avviare la risalita, anche con l’aiuto del pubblico. I viola potranno inoltre sfruttare gli impegni ravvicinati degli avversari, attesi tra due partite di Champions League dopo essersi fatti rimontare dal Feyenoord e prima di affrontare il Manchester United. Un’occasione da non sprecare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.