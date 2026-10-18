Vanoli verso il cambio modulo contro il Como: per La Nazione sarà 4-3-3

Vanoli valuta un cambio di modulo per dare maggiore solidità alla Fiorentina contro il Como, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 per contenere meglio le offensive della squadra di Fàbregas. L’obiettivo è inserire una mezzala in più, rinunciando a un giocatore sulla trequarti e garantendo maggiore copertura. Con Atta ancora fermo per i problemi ai muscoli addominali e senza tempi certi per il recupero, mentre Oulai non ha convinto a Genova in posizione avanzata, Brescianini dovrebbe affiancare Fagioli e Ndour in mediana.

Restano da sciogliere due ballottaggi in difesa, reparto che ha incassato 14 gol. Jimenez e Dragusin sembrano sicuri del posto: lo spagnolo ha partecipato alle ultime due reti viola contro Napoli e Genoa, mentre il rumeno ha mostrato carattere anche nel complicato primo tempo di Marassi. Al suo fianco Pongracic è in vantaggio, complice il lavoro aggiuntivo svolto in allenamento e le condizioni non ottimali di Ranieri, che potrebbe partire dalla panchina. Sulla corsia sinistra, invece, Viery è in concorrenza con Valdepeñas, ma lo spagnolo appare favorito. In attacco dovrebbe essere confermato il tridente composto da Mastantuono, che giocherà con un tutore alla mano, Pellegrino e Njie. Le ultime indicazioni arriveranno comunque dalla riunione tecnica prevista in mattinata. Lo riferisce La Nazione.