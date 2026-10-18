Fiorentina-Como è anche Pellegrino contro Douvikas: sfida tra centravanti agli antipodi

Il confronto tra Fiorentina e Como passa anche dalle caratteristiche dei rispettivi centravanti, chiamati a rappresentare un riferimento importante per le manovre offensive. Come riporta La Nazione, Mateo Pellegrino e Anastasios Douvikas si preparano a sfidarsi a distanza, pur interpretando il ruolo in maniera differente. L’argentino cerca conferme e continuità, potendo contare su una condizione fisica migliore rispetto a Beto, mentre il greco dovrà garantire un contributo maggiore vista l’assenza di Kean.

Pellegrino fa valere soprattutto la struttura fisica, protegge palla e permette ai compagni di inserirsi, mentre Douvikas punta sulla velocità, sugli attacchi in profondità e sulla rapidità nel cercare la porta. Due interpreti diversi, accomunati dalla responsabilità di guidare l’attacco delle rispettive squadre.