Oulai e non Brescianini? Per il Corriere Fiorentino l'ivoriano ha ancora chances di titolarità

Trovare la giusta quadratura è il compito principale di Vanoli, deciso a dare maggiore compattezza alla Fiorentina dopo il passo falso di Genova e un primo tempo particolarmente negativo. Per questo il tecnico sta considerando il ritorno al 4-3-3, con l’intento di rendere la squadra più solida senza rinunciare a un’identità coraggiosa, aggressiva e propositiva. Contro il Como, abile nel palleggio e nella gestione del gioco, serviranno però maggiore attenzione e scelte mirate. In mediana, Fagioli e Ndour dovrebbero essere affiancati da Brescianini, ma resta aperta la possibilità di confermare Oulai. L’ivoriano potrebbe aiutare nel pressing sui giocatori di Fàbregas, anche se la sua esuberanza rischia di creare squilibri.

Sulla fascia sinistra Viery parte avanti rispetto a Valdepeñas, ma l’assenza di Diao potrebbe spingere Vanoli verso una soluzione più offensiva. Al centro della difesa, con Ranieri non al meglio, è atteso Pongracic. In avanti, Pellegrino e Njie dovrebbero prendere il posto di Beto e Gnonto, affiancando Mastantuono, confermato nel tridente. Lo riferisce il Corriere Fiorentino.