Viola, allarme Franchi. La Gazzetta dello Sport: "La vittoria in casa in A manca da sei mesi"
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Rialzare la testa così come la classifica. Battere il Como oggi per la Fiorentina è una specie di missione perché di una vera impresa bisogna parlare quando non si vince in casa in campionato dal 13 aprile, la data dell’1-0 dei viola contro la Lazio, con gol segnata da Robin Gosens. Da allora in Serie A sono arrivati soltanto pareggi e sconfitte al Franchi, uno stadio che non tradisce mai (anche oggi verso il sold out) ma che ora vorrebbe esultare.
I punti conquistati sono soltanto 4, le reti incassate 14 e quelle realizzate 7 ed è chiaro che ci siano diversi tasselli da mettere a posto, senza allarmismi ma con una certa rapidità. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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