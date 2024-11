QUARTA, Tra gol e crampi. Decisivo partendo da mediano

FirenzeViola.it

Per Martinez Quarta questa è stata, quanto meno fino ad ora, una stagione complicata. L'ex River Plate, vice capitano dei gigliati, con l'esplosione di Comuzzo e le ottime prestazioni di Ranieri, è stato scavalcato nelle gerarchie e in difesa è ormai tra le seconde linee. Palladino però non lo vuole perdere e ieri lo ha provato, con la massima disponibilità del ragazzo, come centrocampista. Dopo un po' di fatica iniziale El Chino ha preso le misure del nuovo ruolo, ha riscosso applausi con qualche apertura e, soprattutto, ha portato i viola sul 3-1 con un preciso colpo di testa su cross di Kayode.

Proprio lo stacco aereo in area avversaria è ormai diventato il suo marchio di fabbrica, sempre così infatti era andato a segno anche a San Gallo a fine ottobre. Ieri sera dopo la rete si è accasciato a terra dolorante. Attimi di paura per un problema fisico serio ma alla fine, come ha spiegato anche Palladino nel post gara, si trattava solo di crampi. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.