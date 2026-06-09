Privacy e tanto lavoro: Grosso oltre il campo, la riservatezza è la sua forza

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Sulle sue pagine sportive e dedicate alla Fiorentina, La Nazione traccia anche un identikit privato della vita di Fabio Grosso. Dopo aver approfondito il suo calcio e le idee di gioco che dovrebbe portare a Firenze, il quotidiano locale si focalizza sull'intimità del neo tecnico viola, uno che fa della riservatezza uno dei suoi principi cardine. Grosso è nato a Roma, ma è cresciuto in una famiglia originaria di San Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Sposato dal 2004 con Jessica Repetto, figlia dello storico dirigente calcistico ed ex giocatore Giorgio Repetto (Sampdoria, Parma, ma soprattutto tanto Pescara), la coppia ha due figli: Filippo (nato pochi mesi dopo la finale di Berlino) e Giacomo.

Il primo, Filippo, ovviamente classe 2006, sta ripercorrendo le orme del padre. In un ruolo diverso, più offensivo, ma è riuscito a ritagliarsi 7 presenze (con un gol al Mantova) nel Frosinone che è stato promosso in Serie A. Carriera per adesso fra i dilettanti per il fratello Giacomo, di tre anni più giovane. Parola d’ordine, dicevamo, riservatezza. Basta osservare il profilo Instagram dello stesso Grosso, riservato quasi esclusivamente a immagini di campo e di calcio. Poco spazio per altro, a beneficio di 85mila follower che ne seguono le gesta. Tutto sommato nemmeno poi tanti per chi ha deciso una finale di Coppa del Mondo. Ma da oggi si aggiungeranno tanti tifosi della Fiorentina.