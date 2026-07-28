FirenzeViola Como su Kean, intanto Fabregas ammette: "Abbiamo problemi con la lista Uefa"

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Il tema delle liste UEFA è già diventato uno dei primi nodi da sciogliere in casa Como in vista della prossima stagione europea. A parlarne è stato direttamente Cesc Fabregas, che in conferenza stampa ha evidenziato le difficoltà del club lariano nel rispettare i requisiti legati ai giocatori homegrown necessari per la partecipazione alla Champions League. Un aspetto che potrebbe incidere anche sulle strategie di mercato, con il nome di Moise Kean tra i profili osservati: l'attaccante della Fiorentina, oltre alle qualità tecniche, garantirebbe anche un importante vantaggio dal punto di vista delle liste essendo un giocatore italiano.

Questione liste

«Abbiamo difficoltà per la Champions, per le liste UEFA», ha ammesso Fabregas. «Noi non abbiamo una cantera forte, abbiamo delle limitazioni e potremmo giocare con 16-17 giocatori in Champions», ha spiegato l'allenatore spagnolo, sottolineando quanto il percorso per costruire una rosa conforme ai regolamenti richieda tempo.

Questione Kean

Il tecnico del Como ha poi aggiunto: «Abbiamo iniziato un percorso che non si fa in 2-3 anni. Si sta dando un’opportunità a un ragazzo come Cassano, sta dimostrando delle cose. Lui e Rispoli hanno delle opportunità, ma dobbiamo stare attenti. È una stagione speciale, ma attenzione. Bisogna avere la mentalità». Una situazione che porta il club a valutare con attenzione anche il mercato degli italiani, proprio per aumentare le alternative in vista degli impegni europei. In questo scenario si inserisce l'interesse per Moise Kean, un profilo che il Como valuta per rinforzare l'attacco ma che avrebbe anche un peso strategico nella composizione della lista UEFA. L'attaccante viola, classe 2000, può partire in caso di offerta vicina ai 40 milioni di euro.