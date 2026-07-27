Joao Mario alla Fiorentina, ci siamo: intesa vicina in prestito con diritto a 8 mln

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Joao Mario è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Come riferisce La Nazione, la trattativa tra il club viola e la Juventus è ormai ben avviata e l'intesa tra le due società è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni. Un'operazione che, salvo sorprese, non è in discussione e attende soltanto gli ultimi passaggi formali prima di essere definita.

Il laterale portoghese è stato impiegato anche da Luciano Spalletti nel secondo tempo dell'amichevole vinta dalla Juventus contro lo Standard Liegi, ma il suo futuro sembra ormai destinato a essere a Firenze. Secondo La Nazione, quello di Joao Mario è uno dei fronti di mercato più avanzati della Fiorentina insieme a quello di Victor Valdepeñas, con entrambe le operazioni considerate ormai prossime all'ufficialità.