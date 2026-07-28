Calciomercato La gestione di Kean, tra campo e mercato: la Fiorentina lo tutela e ha fissato il prezzo

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Allenamenti ad hoc e occhi sul mercato e sul Real Madrid per l'amichevole di agosto: ecco i prossimi giorni di Moise

Trattamento speciale, ma a quello c'è abituato da quando è a Firenze. Moise Kean non sarà della partita contro il Watford, come raccolto dai nostri inviati in Inghilterra. Dal ritiro di Teddington filtra infatti che l'attaccante viola prosegue regolarmente il programma di lavoro personalizzato concordato con lo staff tecnico e medico, senza alcuna problematica fisica. Una scelta pianificata fin dall'inizio della tournée inglese per gestire al meglio i carichi e fargli raggiungere la migliore condizione in vista dell'inizio della stagione.

Gestione programmata

L'assenza di Kean dall'amichevole contro il Watford era prevista. La Fiorentina aveva infatti deciso di risparmiare il centravanti in una delle due gare della tournée inglese, nell'ambito di un percorso studiato per ottimizzarne la preparazione. Nessun allarme, dunque: si tratta esclusivamente di gestione legata alla convalescenza post-problema alla tibia. Da giovedì, salvo cambi di programma, l'ex Juventus dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo.

Obiettivo Real Madrid

Il piano della Fiorentina è quello di riavere Kean a disposizione per l'ultima amichevole estiva contro il Real Madrid. L'obiettivo è consentirgli di mettere minuti nelle gambe prima dell'inizio della stagione ufficiale, senza forzare i tempi. Lo staff vuole infatti presentarsi ai primi impegni dell'annata con il numero 20 nella migliore condizione atletica possibile. Una gara da red carpet - quella in programma a Klagenfurt il prossimo 1 agosto - a cui lo stesso Kmb vuole arrivare al massimo della forma, perché una prestazione da top player contro i blancos accenderebbe i riflettori internazionali sul classe 2000.

Mercato, il punto

Parallelamente continua a tenere banco anche il mercato. La posizione della Fiorentina non è cambiata: davanti a un'offerta da 40 milioni di euro il club è disposto a sedersi al tavolo e valutare la cessione dell'attaccante. Nelle ultime settimane Como e Lipsia hanno manifestato interesse, monitorando la situazione in vista di un eventuale affondo - su tutte, la squadra di Fabregas sembra poter far sul serio-. Al tempo stesso, il lavoro personalizzato di questi giorni conferma la volontà del club di gestire Kean con la massima attenzione, sia per averlo al top qualora dovesse restare in viola, sia per preservarne il valore in un momento in cui il suo nome continua a essere tra i più caldi del mercato estivo.