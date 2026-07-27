Thorstvedt-Fiorentina, affare non tramontato. Ma prima Paratici deve sfoltire

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Kristian Thorstvedt continua a essere un obiettivo concreto della Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo è uno dei profili maggiormente graditi a Fabio Grosso, che lo ha già allenato in Emilia e lo riabbraccerebbe volentieri anche in viola. I contatti tra i due club, avviati nelle scorse settimane, si sono poi rallentati per consentire alle società di concentrarsi su altre priorità di mercato, ma la pista non è mai stata abbandonata. Anche il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per un trasferimento a Firenze.

Al momento, però, l'operazione non rappresenta una priorità assoluta. Prima di tornare concretamente su Thorstvedt, la Fiorentina dovrà infatti sfoltire un centrocampo considerato troppo affollato. Oltre ai nuovi arrivati Arthur Atta e Christ Oulai, Fabio Grosso punta anche su Nicolò Fagioli, Ndour e Mandragora, mentre il futuro di altri centrocampisti resta in bilico. Tra i possibili partenti ci sono Simon Sohm, rimasto fuori dalla tournée inglese per motivi di mercato, oltre a Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, che potrebbero lasciare Firenze qualora arrivasse l'offerta giusta.