Fortini torna nel mirino della Juventus. Tuttosport: "Si discute sui 10/15 mln"

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Niccolò Fortini torna a essere un nome seguito dalla Juventus. Lo scrive stamani Tuttosport, col club bianconero che avrebbe riacceso l'interesse per l'esterno della Fiorentina, considerato un profilo ideale per rinforzare le fasce dopo l'arrivo di Celik. La duttilità del classe 2006, capace di giocare sia sulla corsia destra sia su quella sinistra, rappresenta una caratteristica particolarmente apprezzata dalla dirigenza juventina.

Il futuro di Fortini resta comunque tutto da scrivere. Il giocatore è in uscita dalla Fiorentina e ha un contratto in scadenza nel 2027. I viola sono disposti ad ascoltare eventuali offerte e valutano il cartellino tra i 10 e i 15 milioni di euro. La Juventus continua a monitorare la situazione e potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane qualora il mercato sulle corsie esterne dovesse entrare nel vivo.