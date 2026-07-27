Della Rovere capitano del Bayern in amichevole. Paratici lo tiene d'occhio

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Guido Della Rovere si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Bayern Monaco. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il trequartista classe 2007, cresciuto nella Cremonese, ha indossato la fascia da capitano nella prima amichevole stagionale dei bavaresi contro il Wehen, confermando la grande fiducia che il club ripone nei suoi confronti. Un segnale importante per il giovane italiano, che viene considerato uno dei talenti più promettenti del calcio azzurro e sul quale il Bayern intende puntare con decisione.

Intervistato dalla Gazzetta, tempo fa Della Rovere ha raccontato le difficoltà vissute dopo il trasferimento in Germania, tra la barriera linguistica e un infortunio, spiegando però di non essersi mai pentito della scelta di lasciare la Cremonese per mettersi alla prova in un contesto di altissimo livello. Intanto, il suo profilo continua ad attirare l'attenzione anche in Italia. Secondo il quotidiano, infatti, Fabio Paratici lo segue con grande interesse e lo avrebbe individuato come un possibile obiettivo per il futuro della Fiorentina.