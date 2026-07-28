La Fiorentina aumenta i carichi di lavoro. Fagioli torna a fare il regista

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Secondo quanto riportato da La Nazione, il ritiro di Teddington entra sempre più nel vivo e la Fiorentina ha aumentato i carichi di lavoro con una giornata caratterizzata da una doppia seduta. Fabio Grosso ha alternato esercitazioni tecniche e tattiche per preparare al meglio l'amichevole in programma domani contro il Watford. La sessione mattutina è stata dedicata soprattutto alle situazioni da palla inattiva, con un focus particolare sui calci d'angolo, curati sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Nel pomeriggio, invece, il gruppo ha svolto un allenamento ad alta intensità, concentrandosi sui meccanismi tattici e sulla costruzione dell'azione dal basso.

Fagioli di nuovo regista

Tra gli spunti emersi c'è la conferma della coppia di centrocampo formata da Oulai e Fagioli, con una novità rispetto alle precedenti uscite: l'ex Juventus è stato schierato nel ruolo di regista. Nel corso della seduta, Grosso ha alternato i compiti dei due centrocampisti per rendere la manovra più dinamica e meno leggibile dagli avversari.