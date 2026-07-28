FirenzeViola Intanto Mourinho fa giocare Mastantuono: l'argentino a segno nell'amichevole del Real

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L'argentino può partire dal Real, ma intanto prova a conquistare Mou sul campo

Franco Mastantuono è uno dei calciatori più chiacchierati del momento, anche in ambito Fiorentina. Il fantasista del Real Madrid è stato un investimento importante per il club spagnolo, che prima di privarsene vorrebbe valutarne con attenzione la crescita.

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Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la possibilità di una cessione, dunque, non è scontata: la dirigenza madrilena e lo staff tecnico vogliono capire il reale impatto del classe 2007 nel contesto della prossima stagione. Nel caso in cui il Real Madrid decidesse di aprire alla partenza, su Mastantuono si scatenerebbe inevitabilmente il mercato internazionale. Il talento argentino è seguito da diverse grandi società europee,

Mou lo schiera

Nel frattempo però, José Mourinho lo ha schierato da titolare nell'amichevole che si è svolta oggi a Valdebebas, nella casa dei blancos. L'argentino lo ha ripagato con una buona prestazione e una rete, quella del momentaneo 3-1, nel test match contro il Leganes (squadra di Segunda Division) finito col punteggio di 4-1 per i madrileni. Ricordiamo che il prossimo test per il Real sarà proprio quello contro la Fiorentina, in programma sabato 1 agosto a Klagenfurt.