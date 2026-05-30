Paratici non molla Solomon: il ds viola cerca uno sconto sul riscatto dal Tottenham

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Il saluto social di Manor Solomon ai tifosi viola aveva fatto pensare che quelle dell’israeliano fossero parole d’addio alla Fiorentina ma in realtà, come riporta stamani La Nazione, potrebbe non essere così. Paratici starebbe infatti pensando al riscatto, anche perché un esterno con quelle qualità potrebbe far comodo in vista della prossima stagione.

Il ds proverà a strappare uno sconto dal Tottenham per risparmiare qualcosa rispetto ai 10 milioni pattuiti. A testimoniare come ogni possibilità sia ancora aperta ci sono le parole dell’agente del calciatore, Gilad Katzav: "Manor ha fatto un post per chiudere la stagione - ha dichiarato durante la trasmissione 5onAir, The Newsroom - però al momento non sappiamo niente e nessuno ha detto che non proseguirà alla Fiorentina".