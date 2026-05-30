Galloppa: "Con lo scudetto si è chiuso un ciclo. Prima squadra? Il gruppo mi ha apprezzato"

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Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera fresca vincitrice della finale scudetto al Viola Park contro il Parma, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il tecnico viola ha toccato svariati temi, da quello legato alla dedica per il successo ottenuto: "Non potrei non pensare a Joe Barone e Rocco Commisso, gli uomini che hanno creato questa meraviglia unica al mondo, che ne sono stati gli artefici. Poi la vita è talmente folle che ce li ha portati via", fino a quello legato al suo futuro: "Proverò a fare il primo saltino, sì. È il momento, abbiamo chiuso un ciclo".

Galloppa poi è tornato anche sulla brevissima esperienza avuta a novembre con la prima squadra: "È stato talmente rapido che non ho avuto il tempo di pensare ed è stato un bene. Ho capito che quando sali in prima squadra il campo rischia di diventare l’ultima cosa e questo da appassionato del mio lavoro un po’ mi rattrista. Ma hai sotto un’azienda, è così". Un esperienza da cui lo stesso gruppo della prima squadra è rimasto piacevolmente colpito: "Questo lo ho avvertito e dopo Mainz certi messaggi li ho conservati con grande piacere. Di certo non volevo apparire l’allenatore giovane e intimorito e sono andato con la faccia un po’ tosta. E loro mi hanno apprezzato".