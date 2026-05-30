Via libera del Sassuolo a Grosso per lasciare i neroverdi: ecco cosa manca per chiudere

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Il Sassuolo ha trovato un'intesa con Fabio Grosso ed è pronto a liberarlo, permettendogli così di arrivare a Firenze. Questa la notizia riportata stamani dal Corriere dello Sport, che sottolinea comee ormai quello che manca ora, paradossalmente, è l’intesa finale tra Grosso e la Fiorentina. Non è una questione di contratto in senso stretto, bensì di progetto e di struttura dell’area tecnica.

Grosso sarebbe pronto a mettere la firma sul contratto che, per due anni a 1,2 milioni a stagione più opzione di rinnovo per il terzo, lo farà diventare allenatore della Fiorentina fino a giugno 2028, ma per cominciare il nuovo corso manca l'ultimo step. In particolare non è stata ancora delineata la composizione dello staff, oltre varie ed eventuali. Intanto però la notizia di giornata è che il Sassuolo darà il via liberà.