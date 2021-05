PRESTITI, Rientrano Zurkowski e Terzic. Il serbo...

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui giocatori della Fiorentina in prestito all'Empoli, ossia Szymon Zurkowski e il terzino sinistro Aleksa Terzic, che torneranno a Firenze dopo il prestito secco, come già anticipato qualche giorno fa su FV (LEGGI QUI). Per il primo è difficile una nuova avventura a Empoli, mentre non è da escludere che i buoni rapporti con la Fiorentina non favoriscano il ritorno di Terzic, che piace a tecnico e club.