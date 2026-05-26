Polverosi: "Da Pradè e Massara, stanno pagando anche i dirigenti. Si salva solo Corvino"

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In un'analisi a tutto tondo sullo stato del calcio italiano - non proprio nel suo momento migliore - Alberto Polverosi parla anche dei tanti dirigenti che hanno vissuto un'annata complicata: "Questa stagione - scrive Polverosi - ha aperto anche uno scenario particolare: non solo gli allenatori, ma anche i dirigenti stanno pagando e hanno pagato scelte sbagliate o anche solo non condivise. Pradé si è dimesso da diesse della Fiorentina in mezzo a una furibonda contestazione; Massara è stato esautorato in diretta da Gasperini; l’algoritmico Comolli è sotto processo; Furlani è stato appena silurato. Sapete chi si salva? Anzi, chi continua a stupire? Il vecchio Corvino, anni 77.

Pantaleo non sa nemmeno cosa siano gli algoritmi, ma è alla quarta salvezza consecutiva del Lecce che ha il ventesimo monte ingaggi della Serie A. L’occhio, il fiuto, la conoscenza, solo questo salverà il calcio italiano".