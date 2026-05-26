Dodo piace alla Roma e a Gasperini: affare in ballo tra i 15 e i 20 milioni
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Dodo è seguito dalla Roma e La Gazzetta dello Sport spiega la situazione in merito all'esterno brasiliano della Fiorentina. Il classe '98 a Gasperini piace da tempo e la società giallorossa lo sta seguendo con attenzione: ieri il brasiliano ha messo il suo like alle foto pubblicate dai social giallorossi sulla festa di Trigoria e anche in Brasile sono convinti che il trasferimento possa realizzarsi presto, per una cifra tra i 15 ed i 20 milioni. Lui a destra e Wesley a sinistra, con una coppia di esterni completamente verdeoro
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Rassegna stampa
Tra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsordi Angelo Giorgetti
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Copertina
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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