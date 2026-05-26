Dodo piace alla Roma e a Gasperini: affare in ballo tra i 15 e i 20 milioni

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Dodo è seguito dalla Roma e La Gazzetta dello Sport spiega la situazione in merito all'esterno brasiliano della Fiorentina. Il classe '98 a Gasperini piace da tempo e la società giallorossa lo sta seguendo con attenzione: ieri il brasiliano ha messo il suo like alle foto pubblicate dai social giallorossi sulla festa di Trigoria e anche in Brasile sono convinti che il trasferimento possa realizzarsi presto, per una cifra tra i 15 ed i 20 milioni. Lui a destra e Wesley a sinistra, con una coppia di esterni completamente verdeoro