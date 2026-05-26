Quando Vanoli incontrerà Paratici? Il Corr.sport: "O oggi o domani"

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"Paolo Vanoli aspetta e non spera", scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio a proposito della posizione dell'attuale allenatore della Fiorentina, nel senso che lui ha ben chiaro il percorso fatto con De Gea e compagni e sa di meritare la conferma. Per farsi carico poi del progetto di rilancio della squadra viola che il tecnico varesino ha portato fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, garantendole ancora la non scontata Serie A.

Quindi, mentre prende forza il nome di Grosso per la panchina viola, Vanoli non spera e aspetta che si pronunci Paratici, con cui ha continuato ad avere contatti in questi giorni e che presto incontrerà per mettere un punto definitivo: la stima e la considerazione di altre società non gli mancano anche per la salvezza firmata a Firenze. Oggi l’incontro? Difficile. Molto più probabile domani. Ieri premiato al Trofeo Maestrelli ha confermato di dover vedere ancora il dirigente, a quel punto conoscerà il suo destino.