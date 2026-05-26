La Fiorentina vuol cedere De Gea? Tuttosport: "Proposto anche all'Inter"

La Fiorentina vuol cedere De Gea? Tuttosport: "Proposto anche all'Inter"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Mentre la Juventus continua ad insistere per Alisson del Liverpool con una prima offerta recapitata ai reds per liberare il portiere brasiliano, Tuttosport oggi scrive che qualora gli inglesi dovessero alzare il muro, i bianconeri potrebbero tornare a bussare alla porta della Fiorentina per uno dei potenziali piani B: David de Gea. Pochi dubbi secondo il quotidiano circa l’addio dello spagnolo: "La Viola, decisa ad alleggerire il monte ingaggi e ad abbassare l’età media della rosa, negli ultimi giorni l’ha proposto anche all’Inter, incassando il no secco della dirigenza"