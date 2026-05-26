I numeri di tutti gli attaccanti di Italiano. Corr.sport: "5 finali senza bomber"
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In un focus su Vincenzo Italiano, il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come l'allenatore attualmente al Bologna non ha mai avuto degli attaccanti che abbiano segnato con continuità. Addirittura il quotidiano si chiede: "Se Vincenzo avesse un bomber?". Perché le cinque finali conquistate in quattro anni il tecnico le ha raggiunte senza attaccanti di livello.
Andando a ripescare i numeri delle sue prime punte, solo Vlahovic per sei mesi ha reso ad alti livelli. "A Firenze gli sono capitati Cabral e Jovic - scrive il Corriere dello Sport - poi si è dovuto accontentare di Nzola, Beltran (che la Fiorentina comprò come centravanti ma che centravanti non è) e Belotti. A Bologna, in due stagioni, ha avuto Castro e Dallinga".
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Rassegna stampa
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