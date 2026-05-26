Sorpresa Ndour e incerto Comuzzo: il punto sui due viola convocati dall'Italia

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Grande soddisfazione per Pietro Comuzzo e Cher Ndour, convocati dall'Italia del nuovo CT ad interim Baldini per le amichevoli di giugno. Restando alla Fiorentina, nel gruppo è stato chiamato anche Nicolò Fortini, l'esterno però parteciperà solo agli allenamenti fino al 31 maggio. Il 3 e 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia ci saranno dunque il centrale classe 2005 e il centrocampista classe 2004 con la speranza di esordire con la maglia dell'Italia dopo i ruoli da protagonisti nell'Under 21.

Il Corriere Fiorentino parla della loro situazione in vista dell'estate. Su Ndour le primissime indicazioni raccontano di una fiducia da parte del ds Paratici guadagnata partita dopo partita. Quindi sarà centrale nel centrocampo della prossima stagione. Discorso diverso per Comuzzo, che dopo una stagione negativa potrebbe partire di fronte a una buona offerta.