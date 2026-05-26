Dodo mette like alla Roma e non rinnova: la situazione dell'esterno brasiliano

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Un like che vale quasi quanto un indizio. Così La Nazione descrive il gesto di Dodo che sotto a un post social della Roma per celebrare il raggiungimento della Champions League ha messo il "mi piace". Il «cuoricino» poche ore dopo è stato rimosso, ma ormai la notizia aveva già fatto il giro del web (indispettendo e non poco i tifosi viola) e soprattutto si è inserita dentro un quadro che, da settimane, racconta di un futuro tutt’altro che certo per l’ex Shakhtar.

Dodo infatti non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2027 - non ne ha mai forse avuto voglia fin dai primi approcci la scorsa estate - e la sensazione, sempre più concreta, è che davanti ad un’offerta importante la Fiorentina possa davvero prendere in considerazione la sua cessione. La Roma lo vuole ma la Fiorentina ha già fatto capire che per meno di 15 milioni non si mette a trattare.