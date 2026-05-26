FirenzeViola Nuove voci su Paratici ma lui non ha dubbi: resta e lavora per la Fiorentina

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Siamo davanti a una situazione piuttosto singolare per il mondo del calcio - che pure stravagante lo è molto spesso - e in particolare alla Fiorentina: il club viola solo qualche mese fa ha deciso di investire, in maniera decisa, su un dirigente come Fabio Paratici. Nonostante questo, il dirigente appena scelto viene accostato quasi quotidianamente ad altri club. Dopo che nelle scorse settimane si era parlato con insistenza della Roma, riecco che a seguito del terremoto di casa Milan, il nome di Paratici è stato accostato subito ai rossoneri parlando addirittura di un possibile contatto tra la proprietà e il dirigente.

Paratici non ha dubbi

Da parte di chi gravita attorno al dirigente ex Juventus la risposta è stata la stessa data solo qualche giorno fa: Fabio a Firenze sta bene e sta lavorando giorno e notte per la Fiorentina, gli interessi fanno sempre piacere ma non c'è niente di concreto. Questo il messaggio che rassicura la Fiorentina e i tifosi viola che restano in ogni caso perplessi di fronte alle notizie degli accostamenti di altri club ad un dirigente appena arrivato. Nessun dubbio però, a meno che le cose non cambino dopo i colloqui in America: Paratici resta viola e lavora per costruire una Fiorentina a sua immagine e somiglianza.

Cosa c'è di vero sul Milan

Ovviamente non è un mistero che il Milan sia un club che ha avuto spesso contatti con Paratici, e lo ha confessato lo stesso dirigente in una recente intervista: con i rossoneri era praticamente fatta. "Non è che ero in trattativa. Avevamo chiuso. Due volte nel giro di quindici giorni, mancava solo la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più niente", aveva raccontato al Corriere della Sera. La proprietà era la stessa di adesso e l'idea di Paratici sarebbe nata da un input diretto di Ibrahimovic, tra i pochi a salvarsi dal taglio di Red Bird: oggi però è poco più di una boutade e a meno di clamorosi dietrofront in questo momento imprevedibili, non sarà Paratici il nuovo ds del Milan.