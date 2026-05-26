RFV Calamai: "Dodo, che errore quel like: non vede l'ora di andar via. Boskov aveva ragione"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", oggi si è soffermato sul tema Dodo, dicendo: "Sono rimasto sorpreso e perplesso davanti a quel like messo da Dodo sotto la festa della Roma a Trigoria. Usciamo da un momento di grande contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina, mirata nel 90% verso il gruppo dei giocatori che hanno tradito il senso di fiorentinità non dimostrando di essere all'altezza. In questo scenario, un giocatore che fa questo gesto è un errore a dir poco.

E testimonia come Dodo non veda l'ora di lasciare Firenze e andare a giocare nella Roma di Gasperini. Mi è tornata in mente una frase di Boskov: 'Testa di calciatore buona solo per portare cappello'. Ecco, mi sembra perfetta per descrivere il like messo da Dodo".