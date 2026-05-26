C'è la data del volo negli USA di Paratici e Ferrari. Corr.sport: "Ecco le priorità"
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Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola scrive che il volo per l'America di Paratici e Ferrari è fissato per l'8 giugno e prima di quella data i dirigenti gigliati vorranno avere in mano almeno il nome dell'allenatore per poi parlare con la proprietà Commisso delle ambizioni, delle linee guida ma anche del budget per la prossima stagione. Poi si passerà a risolvere i casi spinosi come quello di Moise Kean, considerato una priorità per Paratici: con l'attaccante andranno discusse le motivazioni e nel caso non fossero sufficienti, si cercherà un compratore. Discorso simile anche per Gudmundsson e Piccoli.
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Primo Piano
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Copertina
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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