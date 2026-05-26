Paratici fu un'idea di Ibrahimovic per il Milan, oggi è più defilato

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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dei movimenti in casa Milan dopo il terremoto deciso e ufficializzato ieri da Red Bird. Tra le prime scelte da prendere ci sarà quella sul prossimo direttore sportivo per sostituire Tare e tra i nomi emersi già nella serata di ieri c'è anche quello di Fabio Paratici, già cercato un anno fa dal Milan proprio su idea di Ibrahimovic: secondo la rosea però la pista italiana per i rossoneri è più defilata. In pole ci sarebbero Txiki Beguiristain, Ramon Planes e Viktor Bezhani.