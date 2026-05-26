Dodo in bilico ma non solo: Paratici parlerà anche con Fabbian e Brescianini
Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto su alcuni calciatori della Fiorentina sui quali Paratici farà delle riflessioni in estate. A partire da Dodo, con il contratto che scade a giugno 2027 e di rinnovo non se ne parla più, ma neppure di continuare a Firenze insieme. L’esterno brasiliano ieri ha messo “mi piace” sulla foto nel profilo ufficiale della Roma che ritraeva il discorso di Gasperini alla squadra a Trigoria post qualificazione Champions, ma per ora siamo fermi qui al "contratto" con i giallorossi: scadenza considerata, la Fiorentina non svende comunque il giocatore.
Rimanendo ai singoli calciatori, una chiacchierata Paratici l’avrà con Fabbian e Brescianini, nonostante per entrambi sia scattato il rinnovo automatico del prestito per una cifra totale di ventitré milioni.
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