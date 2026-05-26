Grosso in pole per la Fiorentina. Rep.Fi: "In settimana parla col Sassuolo"

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Secondo quanto riporta l'edizione di Firenze di Repubblica, in settimana avverrà l'incontro anche tra Fabio Grosso e il Sassuolo per decidere cosa fare nel futuro. I primi movimenti si sono già registrati con Paratici e la Fiorentina che hanno manifestato il loro interesse nei confronti del tecnico ancora sotto contratto con i neroverdi: i contatti vanno avanti ma ancora non siamo vicini alla soluzione del rebus. Lui ha già dato disponibilità, ma prima dovrà parlare con il Sassuolo.