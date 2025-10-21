Pioli, com’è dura vincere in A con i viola: l’ultima volta nel 2019, quindici partite fa

vedi letture

Con il 2-1 subito domenica sera sono salite a 15 le partite in cui, con Pioli alla guida, la Fiorentina non vince in campionato, e i tre successi raccolti in Conference League rappresentano una consolazione troppo magra. È vero, tra l’ultima gara vinta da allenatore viola e questo avvio di stagione Pioli ha saputo vivere stagioni esaltanti al Milan, contando lo scudetto vinto nella stagione 2021-22 e una semifinale di Champions League l’anno seguente, ma adesso l’astinenza dai tre punti si sta facendo sempre più lunga e, soprattutto, fa il paio con la coda della sua prima esperienza a Firenze. Era il 17 febbraio 2019 quando, alla ventiquattresima giornata, i viola batterono la Spal a Ferrara.

Escluse le gare europee, si tratta di una serie da otto pareggi e sette sconfitte da dividere tra i tre k.o. che anticiparono le dimissioni nella primavera del 2019 (contro Atalanta, Cagliari e Frosinone) e i quattro arrivati nelle prime sette giornate di questo campionato (contro Napoli, Como, Roma e Milan). Un déjà vu preoccupante, se si considera che anche in precedenza, tra l’ottobre e il dicembre 2018, la Fiorentina di Pioli si era ritrovata senza vittorie per otto turni consecutivi (con due sconfitte e sei pareggi). a riportarlo è il Corriere Fiorentino.