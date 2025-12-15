Pupo: "Ecco cosa mi hanno detto sulla Fiorentina. Cantiamo la mia canzone allo stadio"

vedi letture

Nella sua consueta rubrica per il QS, il cantante e grande tifoso della Fiorentina Enzo Ghinazzi, in arte 'Pupo', ha parlato della squadra viola: "L'altra sera, mentre stavo cantando 'Firenze Santa Maria Novella', mi sono sentito a disagio - racconta il cantautore. È successo durante la frase «Quest'anno è forte la tua Fiorentina». È difficile, in un momento come questo, pronunciare queste parole ma io, che per natura vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, continuo a crederci e a cantarla". Poi spiega che la canzone è fortunata e darà un contributo alla Viola per uscire dal tunnel.

"Perciò io d'ora in poi, imperterrito, ripeterò e canterò come un mantra: «Quest'anno è forte la tua Fiorentina». Anche allo stadio, tutti insieme, intoniamo questa canzone magica. Di fronte a emergenze del genere bisogna provarle tutte".