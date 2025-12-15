"Discesa agli inferi e mancano gli appigli: il club è senza basi", il commento di Poesio

"Discesa agli inferi e mancano gli appigli" è il commento del giornalista Ernesto Poesio sulle colonne del Corriere Fiorentino questa mattina in edicola in merito alla situazione attuale in casa viola. Di seguito alcuni estratti: "La Fiorentina di Vanoli continua a raccogliere sconfitte, brutte figure e gli immancabili fischi della curva durante l’ormai stucchevole saluto finale a testa bassa. [...] Come è possibile a questo punto anche solo sperare nella salvezza? E poi, a chi dovrebbero appigliarsi ora i tifosi? Non certo a questi giocatori e a questo allenatore.

Non certo a questa società. [...] Perché la Fiorentina non è soltanto una (non) squadra che sta viaggiando a tutta velocità verso il baratro, ma anche e soprattutto un insieme di enormi contraddizioni e di scelte errate, di uomini sbagliati nei posti sbagliati, il prodotto di sette anni di gestione in cui nulla è stato progettato e molte macerie sono invece state via via accumulate. Un club senza basi, che per anni si è affidato soltanto agli allenatori di turno (senza maiperò seguirli fino in fondo), che ha cambiato a ogni sessione di mercato così tanti giocatori da non riuscire mai a creare una vera e propria identità."