Ombre su Vanoli: ieri nel post partita confronto con la dirigenza e Commisso, il punto

Il Corriere dello Sport prova a fare il punto sul futuro di Paolo Vanoli e della Fiorentina. Per ora non è al vaglio l'esonero ma neanche le dimissioni da parte del tecnico. Vanoli rimane al proprio posto alla guida della squadra viola, ma Fiorentina-Verona era finita da pochi minuti e già si rincorrevano le voci riguardanti il tecnico varesino, mentre dentro al Franchi e subito dopo fuori i tifosi contestavano. Il dopo partita di ieri è stato caratterizzato dalle riflessioni: per capire se andare avanti con l’allenatore ex Torino o assumere un altro provvedimento drastico. Chiamando Iachini, oppure Ballardini (ieri presente al Franchi), oppure ancora con la soluzione interna Galloppa o con un altro nome che però non c’è.

Dopo la partita nel ventre dello stadio si sono riuniti i vertici del club con il dg Ferrari e il ds Goretti a colloquio con Vanoli e, soprattutto, in continuo e stretto contatto con gli Stati Uniti e il presidente Commisso. Chiamiamolo confronto, definiamole riflessioni, pensiamolo colloquio, però la sostanza non muta: Ferrari e Goretti non potevano non fare un punto immediato della situazione con la sponda dell’allenatore per individuare le cause di una situazione che si era detto stava precipitando e adesso è definitivamente precipitato. Il senso della lunga chiacchierata al Franchi che poi si è spostata al Viola Park è stato questo.