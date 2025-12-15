Live Fiorentina in ritiro: riflessioni al Viola Park con Vanoli in dubbio e l'idea nuovo dirigente

12.45 - Nella sua consueta rubrica per il QS, il cantante e grande tifoso della Fiorentina Enzo Ghinazzi, in arte 'Pupo', ha parlato della squadra viola: "L'altra sera, mentre stavo cantando 'Firenze Santa Maria Novella', mi sono sentito a disagio - racconta il cantautore. È successo durante la frase «Quest'anno è forte la tua Fiorentina». È difficile, in un momento come questo, pronunciare queste parole ma io, che per natura vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, continuo a crederci e a cantarla". Poi spiega che la canzone è fortunata e darà un contributo alla Viola per uscire dal tunnel. "Perciò io d'ora in poi, imperterrito, ripeterò e canterò come un mantra: «Quest'anno è forte la tua Fiorentina». Anche allo stadio, tutti insieme, intoniamo questa canzone magica. Di fronte a emergenze del genere bisogna provarle tutte".

12.40 - "Ci vuole un ribaltone" è il commento che si può leggere sul Corriere dello Sport da parte di Alberto Polverosi, sulla situazione attuale della Fiorentina. Di seguito alcuni estratti: "Se non arriva un elettrochoc la Fiorentina va giù a piombo e se Commisso continua a dire e a pensare che ha fiducia in tutti i suoi dirigenti (due, mica venti) non fa altro che velocizzare la discesa. Ci vuole un ribaltone, perché qui sembra che la Fiorentina non abbia preso ancora coscienza della realtà. Al Viola Park si va avanti sperando. Manca il click, diceva Vanoli. Siamo vicini alla soluzione dei problemi, diceva Ferrari. Abbiamo fiducia, diceva Ranieri. Ecco i risultati

12.30 - L'esonero di Vanoli è possibile anche se una decisione non è ancora stata presa, ma nel caso il club decidesse di cambiare per la seconda volta in stagione chi sarebbe disponibile? La lista non è lunghissima ma ci sono ancora a piede libero allenatori con curriculum importanti soprattutto in chiave salvezza. Il primo nome che viene in mente è Beppe Iachini, fosse altro per il rapporto che ha mantenuto con il presidente Rocco Commisso che in passato aveva anche proposto - eufemisticamente - di erigere una statua in suo onore per le salvezze raggiunte.

Poi c'è Gabriele Cioffi, fiorentino di nascita e con un passato tra Udinese ed Hellas Verona. Ma anche Gotti, Ballardini, Semplici e infine D'Aversa, che già prima di Vanoli era vicino a diventare allenatore della Fiorentina. Altrimenti esiste anche la possibilità di un clamoroso ritorno di Pioli che è ancora sotto contratto al pari di Galloppa, attualmente allenatore della Primavera. Tutto è in ballo in questi ennesimi giorni caldi in casa Fiorentina.

12.05 - Cosa dovrebbe fare la Fiorentina con Vanoli: esonerarlo o confermarlo alla guida tecnica?

11.45 - Per quanto riguarda l'idea di inserire un altro dirigente, Mario Tenerani su Firenzeviola.it ha scritto: "Da ieri sera circola forte un’indiscrezione: ci sarebbe stato un contatto con Cristiano Giuntoli, toscano di Agliana, ex diesse di Juventus, Napoli e Carpi. Oggi potrebbe esserci un incontro a Firenze, lo scenario è tutto in divenire. Primo: Commisso dovrebbe convincersi a cambiare qualcosa e per quello detto prima è molto difficile. Secondo: Giuntoli ha già fatto sapere che vorrebbe carta bianca, quindi margine di operatività amplissima. E’ abituato a fare così. E questo è lo scoglio più ostico da superare".

11:40 - Nel caso in cui dovesse arrivare una separazione con Vanoli e con il suo staff, la società del presidente Rocco Commisso sta valutando diverse soluzioni, si legge su TMW. Una prevederebbe il ritorno di Stefano Pioli, allenatore ancora sotto contratto. Sullo sfondo anche il nome di Davide Ballardini, allenatore presente ieri al Franchi per il ko col Verona. Ma pure quello di Beppe Iachini, allenatore già avuto da Commisso nella sua gestione, di Daniele Galloppa e del fiorentino Gabriele Cioffi.

11:35 - Non si tratta però solo di una questione tecnica: parallelamente, la società sta considerando l’inserimento di un dirigente di alto profilo per rafforzare la gestione e la pianificazione del club. LEGGI QUI.

Sono ore di fermento in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta casalinga con l'Hellas Verona, la squadra viola è sempre più ultima a -4 dalla penultima in classifica e a-8 dalla zona salvezza. In questo momento la squadra si trova in ritiro al Viola Park, dove sono in corso delle riunioni dirigenziali sul futuro della Fiorentina. Sono in corso delle valutazioni anche sulla posizione dell’allenatore Paolo Vanoli.